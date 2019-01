16 gennaio 2019- 10:55 Camera: question time alle 15 con Fraccaro, Lezzi, Moavero, Trenta e Costa

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - Si svolgerà oggi, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Nell'emiciclo, per rispondere alle interrogazioni, sono previsti il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, la ministra per il Sud, Barbara Lezzi, il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa.Fraccaro risponderà a una interrogazione sulle iniziative volte ad accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016, nonché per consentire l’accesso ai benefici previsti per le aree depresse e ai fondi strutturali europei (Polidori – FI); a una interrogazione – rivolta al ministro della Sviluppo economico - sulle iniziative in merito a recenti vicende relative all’acquisizione di Stx France da parte di Fincantieri (Lupi - Misto-NCI-USEI). La ministra per il Sud risponderà a una interrogazione sulle iniziative volte alla piena operatività e alla razionalizzazione delle zone economiche speciali, con particolare riferimento al Mezzogiorno (Penna - M5S). Il ministro degli Affari esteri Milanesi risponderà a una interrogazione sulla situazione in Siria, alla luce del ritiro delle truppe americane e della ripresa dell’attività diplomatica in loco, tramite l’ambasciata italiana a Damasco (Quartapelle – PD).