14 novembre 2018- 09:46 Camera: question time con i ministri Di Maio, Fraccaro, Bonafede e Bongiorno

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - Si svolgerà oggi alle 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. In Aula, per rispondere alle interrogazioni parlamentari, ci saranno il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, dei Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro, della Giustizia Alfonso Bonafede, della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno.Di Maio risponderà ad interrogazioni sulle iniziative volte a salvaguardare la continuità della produzione e i livelli occupazionali dello stabilimento Pernigotti di Novi Ligure (Alessandria), anche in relazione alla tutela del made in Italy (Fornaro e Epifani – LeU); sulle misure a favore dei settori produttivi maggiormente colpiti dalla recente ondata di maltempo (Molinari ed altri – Lega); sulle iniziative a tutela dei salari, nel quadro di politiche a sostegno della crescita e dei consumi (Lorenzin – Misto-Civ Pop–AP–PSI–AC).Il ministro per i Rapporti col Parlamento, Fraccaro, risponderà a una interrogazione sulla permanenza in carica del portavoce del presidente del Consiglio dei ministri, Rocco Casalino (Ruggieri e Mulè – FI).