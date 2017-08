CAMERA: QUESTORI A BOERI, CONTRIBUTI PUBBLICI, STOP A DELEGITTIMAZIONE

2 agosto 2017- 18:08

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - “I dati riguardanti i contributi versati dai deputati sono da sempre pubblici nel loro complesso essendo registrati in una specifica voce nel Bilancio interno della Camera disponibile sul sito istituzionale. Nessuna prestazione viene erogata a carico dell’Inps né da alcuna altra istituzione pubblica". Confidiamo, quindi, che possa chiudersi una polemica su questo tema che non fa altro che alimentare una ingiustificata campagna di delegittimazione dell’Istituzione parlamentare". Lo affermano in una nota indirizzata al presidente dell'Inps, Tito Boeri, i Questori della Camera Stefano Dambruoso, Gregorio Fontana e Paolo Fontanelli. (segue)