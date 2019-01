4 gennaio 2019- 16:15 Camera: Renzi, 'Fico è il Sergei Bubka dell'ipocrisia'

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - "Il Presidente della Camera si è detto dispiaciuto per la compressione dei tempi durante il dibattito parlamentare: ha detto che lui combatterà sempre per la centralità del Parlamento. Mi domando: fino a che punto può arrivare l’ipocrisia di un uomo che rappresenta la terza carica dello Stato?". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Pensavo che avesse raggiunto il limite con le sue dichiarazioni sul lavoro nero, invece rilancia sulla centralità del Parlamento dopo aver umiliato la Camera dei deputati. Ogni giorno un po’ più in alto: Roberto Fico è il Sergei Bubka dell’ipocrisia (e questa la apprezzeranno solo gli amanti del Salto con l’Asta)", conclude.