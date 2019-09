24 settembre 2019- 11:27 Camera: sciolta componente Civica-popolare

Roma, 24 set. (AdnKronos) - Con il passaggio al Gruppo Pd di Beatrice Lorenzin e Serse Soverini, si è sciolta la componente Civica popolare del Gruppo Misto della Camera, non raggiungendo più il minimo di tre membri richiesto. Lo ha annunciato in Aula in apertura di seduta la vicepresidente Maria Edera Spadoni, presidente di turno dell'Assemblea.