19 giugno 2019- 15:43 Camera: scoperto busto Einaudi, Fico ricorda il convinto europeista

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato scoperto oggi a Montecitorio, nel corridosio dei Questori, un busto dedicato a Luigi Einaudi. "Un convinto europeista", persuaso che "dopo la seconda guerra mondiale gli Stati sovrani non fossero più sufficienti" e "fautore di una Federazione europea", ha ricordato il presidente della Camera, Roberto Fico."Un economista di fama internazionale, un maestro di liberalismo, un patriota", ha invece sottolineato Gregorio Fontana, di Forza Italia, Questore della Camera, come il collega del Movimento 5 stelle Federico D'Incà, che dell'ex Capo dello Stato ha messo in risalto il "grande spessore politico, culturale e umano”.