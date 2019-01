16 gennaio 2019- 16:11 Camera: si insedia Giunta Regolamento, Fico propone ampliamento

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - La Giunta del Regolamento della Camera potrebbe essere allargata a 15 membri rispetto agli attuali 10, per garantire la presenza di tutti i Gruppi e la proporzionalità tra maggioranza e opposizione. E' questo l'orientamento del presidente dell'Assemblea di Montecitorio, Roberto Fico, dopo l'insediamento dell'organismo avvenuto oggi. Durante la riunione è stato deciso unanimemente di ampliare la presenza anche ai rappresentanti di Fdi, Leu e Misto attualmente assenti.Sulle modalità deciderà Fico prima di convocare la prossima riunione. L'orientamento sarebbe quello di estendere a 15 membri la composizione, concedendo un seggio in più anche a M5S e Lega per garantire il mantenimento della proporzionalità tra maggioranza e opposizione.