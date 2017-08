CAMERA: VALENTE (M5S), CHI PARLA DI FERIE ANTICIPATA IN VACANZA CON VITALIZI

2 agosto 2017- 18:17

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - “Fanno sorridere questi che parlano di anticipo ferie quando coi vitalizi andranno definitivamente in vacanza mentre tutti gli altri cittadini italiani saranno costretti a continuare a lavorare chissà fino a che età”. Così il capogruppo M5S alla Camera, Simone Valente, dopo l’abbandono dell’Aula durante la discussione del bilancio di Montecitorio. “Eppure l’occasione di manifestare la loro voglia di lavorare l’hanno avuta ieri, quando in Senato abbiamo proposto di approvare la legge che taglia i vitalizi –continua l'esponente pentastellata- Abbiamo detto che non ci renderemo complici del mantenimento dei privilegi in sfregio alle sofferenze e alle condizioni in cui vivono i nostri concittadini. È ovvio che non siano in grado di comprendere tutto ciò. Comunque –conclude Valente– voglio tranquillizzare tutti: ci diamo appuntamento fra un anno, quando tutto quello che abbiamo proposto lo attueremo invece di vedercelo costantemente respinto”.