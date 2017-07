CAMERA: VITO (FI), LEGGE ELETTORALE PRIMA DI RIFORMA REGOLAMENTO

19 luglio 2017- 13:13

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - Si è riunito oggi alla Camera il Gruppo di lavoro della Giunta per il Regolamento, di cui faccio parte per il Gruppo di Forza Italia, per verificare la possibilità, in questi ultimi mesi di legislatura, di riformare il Regolamento della Camera. Sono diversi anni e legislature che personalmente sostengo la necessità di una profonda riforma del Regolamento, anche per rendere più agile il lavoro parlamentare. Ora, a fine legislatura, non conosciamo ancora con quali leggi elettorali si voterà, con quale sistema, proporzionale o maggioritario, e non sappiamo nemmeno se si riuscirà quantomeno, a rendere omogenee le leggi elettorali di Camera e Senato. In tale contesto pare assai difficile che si possa modificare il Regolamento della Camera e comunque non è utile farlo prima di aver definito la legge elettorale". Lo afferma Elio Vito, di Forza Italia."Infine, ma non da ultimo, la presidentessa della Camera (evidentemente impegnata su altri temi e leggi) -conclude l'esponente azzurro- ha ritenuto non dover presiedere ed aprire la riunione odierna del Gruppo di lavoro che pure ha voluto costituire. È vero, non era una riunione plenaria della Giunta, ma sarebbe stato un segnale importante di volontà politica ed istituzionale, oltre che di correttezza e rispetto".