25 giugno 2019- 14:36 Camilli e Petrovec vincono il 'Premio Cristiana Matano'

Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - Janko Petrovec (Rtv Slovenija) per la stampa estera, Annalisa Camilli (Internazionale) e Francesco Paolucci (TV 2000) per la stampa italiana, e Daniele Bellocchio (L'Espresso), giornalista emergente, sono i vincitori della quarta edizione del Premio giornalistico internazionale “Cristiana Matano”, dedicato alla giornalista prematuramente scomparsa l’8 luglio 2015. Tema dell’edizione 2019, “Lampedusa e il Mediterraneo, le vie dell’accoglienza e della bellezza”. Lo ha deciso la giuria del Premio composta da Riccardo Arena (Giornale di Sicilia), Gaspare Borsellino (Italpress), Felice Cavallaro (Corriere della Sera), Raffaella Daino (Sky), Enrico Del Mercato (La Repubblica), Roberto Gueli (Rai), Xavier Jacobelli (Tuttosport), Francesco Nuccio (Ansa), Elvira Terranova (AdnKronos), Trisha Thomas (Associated Press).Oltre 60 elaborati arrivati, tutti di ottimo livello: contengono testimonianze, fatti e reportage – legati a Lampedusa e al Mediterraneo - inerenti ai valori della solidarietà e dell’integrazione, al fenomeno delle migrazioni, allo sviluppo del turismo e alla bellezza del territorio, alla salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente. Il premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online, tra il 9 luglio 2018 e l’8 giugno 2019.“Siamo soddisfatti della qualità e della quantità degli elaborati pervenuti, mai così numerosi come quest’anno, segno inequivocabile che il Premio cresce ed è apprezzato. Il mio ringraziamento va alla giuria che ha lavorato bene in tempi davvero ridotti”, è il commento di Filippo Mulè, presidente dell’Associazione “Occhiblu”, la onlus che organizza il Premio.