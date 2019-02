20 febbraio 2019- 13:59 Camorra: assessore Bottacin, 'Veneto sempre a fianco inquirenti per azzerare le mafie'

Venezia, 20 feb. (AdnKronos) - “Come ho sempre e in svariate occasioni affermato, le infiltrazioni mafiose vanno uccise, annientate, azzerate!! Concetti che ho ribadito non più tardi di una settimana fa anche a un seminario organizzato dalla Prefettura di Venezia sugli impianti di trattamento rifiuti a cui ho partecipato in veste di relatore. Peccato che in tale circostanza non ci fosse il senatore Ferrazzi (Pd)". Questa la replica secca e basata su numeri concreti con cui l’assessore regionale all’Ambiente e Protezione Civile Gianpaolo Bottacin rimanda al mittente le “dichiarazioni con cui il senatore tenta strumentalmente di far passare il Veneto per quello che non è”."Probabilmente ha perso una buona occasione per scoprire, tra le altre cose, ad esempio che gli incendi in Veneto dal 2014 al 2017 sono stati ventisette, numeri decisamente inferiori ad altre regioni del Nord Italia come Lombardia e Piemonte; senza ovviamente scomodare altre realtà come la Campania o il Lazio. I dati ufficiali inoltre evidenziano che negli ultimi venticinque anni su base provinciale il numero di incendi che hanno coinvolto sostanze classificate come rifiuti vede ai primi tre posti Napoli, Roma e Palermo, mentre la prima provincia del Nord è Torino al nono posto. Nessuna provincia veneta in posizioni rilevanti. Ma ciò non vuol dire che stiamo sottovalutando il problema. Anzi.”, sottolinea Bottacin.“E’ vero invece – aggiunge - l’esatto contrario di quanto goffamente Ferrazzi vorrebbe far credere: la Regione Veneto garantisce il massimo supporto agli inquirenti nella lotta agli illeciti ambientali senza se e senza ma. Cosa che forse non è così scontata da altre parti d'Italia. Pertanto non provi neppure per scherzo a farci passare per discoli o per quelli che sottovalutano il problema”.