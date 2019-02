20 febbraio 2019- 13:59 Camorra: assessore Bottacin, 'Veneto sempre a fianco inquirenti per azzerare le mafie' (3)

(AdnKronos) - "Basterebbe ricordare in tal senso che quando CNR-IRSA segnalò nel 2013 il caso della presenza dei PFAS in varie regioni, l'unica che individuò subito l'origine dell'inquinamento e fece la denuncia in Procura è stata proprio la Regione Veneto. Delle altre Regioni che, a quanto mi risulta, non hanno ancora fatto denuncia il senatore sa qualcosa? E’ interessato a sapere o, nel suo ruolo di commissario della Commissione Ecoreati, preferisce non sapere e non approfondire? Ha dimenticato tutta la corposa documentazione che noi, a differenza di altri, abbiamo mandato alla Procura per favorire le indagini?”, continua Bottacin.“Respingendo ogni insinuazione o ricostruzione non veritiera – conclude Bottacin – ribadisco pertanto che la Regione Veneto ha da sempre garantito, e continuerà a farlo, la massima collaborazione agli organi giudiziari e alle forze dell'ordine nella lotta agli illeciti ambientali e nell’individuazione dei colpevoli, tanto che nessuno, nemmeno il senatore Ferrazzi, credo possa pensare che il Veneto sia una Regione che sta dormendo su questo fronte. Con l’occasione, ringrazio invece nuovamente la Procura Antimafia e tutte le forze dell'ordine per le brillanti operazioni appena concluse”.