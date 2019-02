19 febbraio 2019- 18:39 Camorra: Caretta (FdI), 'anche in Veneto mai abbassare la guardia'

Venezia, 19 feb. (AdnKronos) - "Complimenti alle forze dell'ordine coordinate dalla Dda di Venezia, che hanno portato all'arresto di 50 camorristi infiltrati in Veneto. Un risultato importante che evidenzia quanto sia fondamentale non abbassare mai la guardia nell'attività di prevenzione e repressione del crimine organizzato, specie in territori come il nostro, dove esistono molteplici potenziali motivi di interesse per la criminalità". É quanto dichiara Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia.