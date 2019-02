21 febbraio 2019- 12:56 Camorra: Libera, in Veneto la mafia percepita come fenomeno marginale (4)

(AdnKronos) - Proseguendo nella ricerca sociale di Libera, la metà dei rispondenti ritiene che in Veneto vi sia la presenza di organizzazioni criminali di origine straniera con caratteristiche similari alle mafie tradizionali italiane. La quota di incerti cresce consistentemente a fronte di una domanda più precisa circa il tipo di criminalità straniera presente nella regione: più di quattro rispondenti su dieci – nel campione veneto – affermano di non essere in grado di identificare esattamente l’origine dei gruppi mafiosi stranieri più diffusi nel territorio regionale. Tra coloro che rispondono in modo puntuale alla domanda, invece, prevale l’indicazione della mafia di origine cinese (15,1%), e a seguire quella balcanica (14,6%) e albanese 12,%.Per quanto riguarda i beni confiscati, meno della metà dei rispondenti è a conoscenza dell’esistenza di almeno un bene confiscato in Veneto; tra questi, prevale a quota di coloro che, pur avendone notizia, non dispongono di informazioni puntuali circa la sua collocazione sul territorio. Nella maggior parte dei casi – tre rispondenti su quattro, i beni confiscati sono percepiti come una risorsa per il territorio, capace di portare benefici all'intera comunità locale. Per quel che concerne le opinioni relative a quale debba essere l’utilizzo dei beni confiscati, secondo i rispondenti dovrebbero essere destinati in misura prioritaria per cooperative orientate all'inserimento lavorativo dei giovani (26,4%),alla realizzazione di luoghi pubblici di aggregazione e di educazione alla cittadinanza (21,3%).