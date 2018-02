CAMPANIA ALLA BIT, DOMANI CONFERENZA STAMPA A MILANO

10 febbraio 2018- 15:16

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - Domani nel quartiere espositivo di Fieramilanocity si inaugura l'edizione 2018 della Borsa Internazionale del Turismo di Milano che fino a martedì 13 accoglierà migliaia di operatori turistici da tutto il mondo, visitatori appassionati di viaggi, stampa nazionale e internazionale specializzata, favorendo l'incontro tra domanda e offerta. Alle ore 12,30 presso lo stand della Regione Campania, si terrà la conferenza stampa di presentazione della strategia turistica regionale per l'anno 2018.“La vocazione turistica della Campania è riconosciuta a livello internazionale. Ma la vera grande novità è rappresentata dal cambio di rotta in termini di strategia che l'amministrazione guidata da Vincenzo De Luca vuole tracciare per il turismo nella nostra Regione", dichiara l'assessore allo Sviluppo e promozione del Turismo Corrado Matera. “Integrazione tra i grandi centri, zone costiere e aree interne; integrazione dell'offerta paesaggistica, culturale ed enogastronomica; destagionalizzazione dell'offerta turistica di un territorio variegato che offre attrattive tutto l'anno - spiega l'assessore Matera - Questi gli assi portanti della nuova visione del Turismo in Campania”.Nel corso della conferenza stampa verrà illustrato il calendario degli appuntamenti che, fino a martedì 13 febbraio, si svolgeranno presso lo stand della Regione Campania. Uno spazio espositivo di 400 metri quadri che evoca i decumani dell'antica Pompei e che ospita 130 tra enti territoriali, operatori turistici e associazioni.In programma presentazioni di itinerari e tematismi che si alterneranno ad incontri con i rappresentanti turistici dei territori e percorsi di degustazione dedicati al 2018, anno del cibo e del vino italiano nel mondo. In particolare ogni giorno si darà corso all'iniziativa proposta dall'Ente bilaterale del turismo campano con degustazioni a cura di grandi chef stellati. Saranno inoltre presenti gli studenti di istituti alberghieri della Regione che animeranno i vari momenti delle tre giornate con l'offerta di prodotti tipici campani messe a disposizione delle aziende produttive.