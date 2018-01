CAMPANIA: BRUNETTA, CONTRO FI ASSURDA TEMPISTICA GIUDIZIARIA

20 gennaio 2018- 17:54

Roma, 20 gen. (AdnKronos) - “Siamo in piena campagna elettorale, si avvicina l’appuntamento con il voto del 4 marzo, con il centrodestra favorito e pronto al ritorno alla guida del Paese, e si ripetono fatti ai quali ormai siamo tristemente abituati. Il deputato di Forza Italia Luigi Cesaro e due consiglieri regionali azzurri -Armando Cesaro e Flora Beneduce- hanno ricevuto avvisi di conclusione indagini da parte della procura di Napoli, per un'ipotesi di voto di scambio in relazione a fatti che, secondo la tesi accusatoria, sarebbero avvenuti tra il maggio ed il giugno del 2015, in occasione cioè delle ultime elezioni regionali". Lo scrive su Facebook il capogruppo di Fi alla Camera, Renato Brunetta."Noi -aggiunge- siamo sempre dalla parte della giustizia giusta, per la chiarezza e la trasparenza, certo che sorprende, e non poco, questa assurda tempistica giudiziaria contro esponenti di Forza Italia a poche settimane dal voto. La solita giustizia ad orologeria che gioca da decenni un ruolo politico nel dibattito pubblico di questo Paese. Gli italiani il 4 marzo giudicheranno anche questo”.