9 ottobre 2019- 16:41 Campania: Provenzano, 'bene incontro a Napoli, integrato patto con 10 mln euro' (2)

(AdnKronos) - "Napoli -prosegue Provenzano su Fb- dev'essere protagonista di ciò che considero una priorità: il trasferimento tecnologico. Con Gaetano Manfredi abbiamo discusso dei problemi e delle sfide delle università meridionali, del Competence center, della Scuola superiore meridionale, di San Giovanni a Teduccio e del futuro di Bagnoli"."Il futuro di Bagnoli. Come Napoli si presenterà al mondo nei prossimi decenni, di questo si tratta. Il “concorso internazionale di idee” che abbiamo lanciato rappresenta una straordinaria opportunità, per cui dobbiamo chiamare le forze vive di Napoli a una grande discussione pubblica. Ma intanto, le persone devono poterci credere. Vedere che partono le opere, le ruspe che avviano le bonifiche. La struttura commissariale va rafforzata e chiariti i rapporti con il soggetto attuatore. La prossima settimana convocherò la cabina di regia, richiamando tutti gli attori a un rinnovato impegno"."Soprattutto di questo abbiamo parlato con il sindaco de Magistris. E, anche qui, qualche buona notizia. Nuovo avvio del CIS per il Centro Storico, su cui c’è l’impegno dei Mibac Abbiamo condiviso l’esigenza di rivedere il Patto per Napoli, investendo nelle periferie. E qui ho assunto un impegno con il sindaco di riprogrammare delle risorse che consentano di finanziare il progetto sulle Vele di Scampia, che mi pare strategico. A de Magistris, così come agli sindaci della grandi città del Sud, ho chiesto di farsi protagonisti della nuova programmazione di fondi europei, di scrivere insieme l’Agenda urbana per il Sud. Insomma, Napoli è stata ed è ancora la Capitale del Sud. È città che sa fare miracoli. Bisogna crederci".