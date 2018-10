11 ottobre 2018- 12:29 Campari: lo 'spritz' vola in Cina, sbarca su Tmall l'aperitivo italiano

Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Campari porta l’aperitivo italiano in Cina. L'azienda, che è il sesto leader mondiale su Tmall nel settore degli spirit di marca renderà disponibili alcuni dei suoi prodotti più richiesti ai consumatori cinesi su Tmall, il marketplace B2C di Alibaba. La platea è di oltre 570 milioni di consumatori attivi.L'ascesa di una cultura del bere in Cina, specie durante occasioni sociali, insieme all'aumento del reddito dei Millennial e al taglio al 5% dei dazi sull'importazione di alcolici hanno accresciuto le opportunità per player come Campari di espandere la loro presenza e rafforzare la propria brand awareness in Cina. Secondo GlobalData, il mercato cinese degli spirit dovrebbe raggiungere oltre i 450 miliardi di dollari entro il 2021 dai 205 miliardi nel 2016.Con la crescente scoperta dei prodotti di marca e degli alcolici internazionali, i consumatori della classe media cinese collegano il loro consumo a stili di vita e valori culturali occidentali. Anticipando questi trend, Campari è operativa in Cina dal 2008 e sta introducendo ora la sua selezione premium di brand, tra cui Aperol, Cinzano, Campari e SKYY Vodka, disponibili nel suo primo e unico flagship store su un marketplace di terze parti.