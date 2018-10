11 ottobre 2018- 12:29 Campari: lo 'spritz' vola in Cina, sbarca su Tmall l'aperitivo italiano (2)

(AdnKronos) - Questi brand italiani sono già familiari a un numero crescente di cinesi che hanno viaggiato in Italia e a Milano, la capitale mondiale del lusso e della moda, dove Campari ha il proprio headquarter. Franco Peroni, Managing Director Asia-Pacific di Campari Group, fa notare che i brand Campari in dieci anni hanno registrato una crescita costante in Cina. "Oggi, la nostra SKYY Vodka è la seconda vodka più diffusa sul mercato e continua ad essere apprezzata da un numero sempre crescente di consumatori in Cina". Campari "è diversa da qualsiasi altra azienda di spirit nel mondo. È sinonimo di Milano, moda e design, e rappresenta pienamente lo stile di vita italiano", dice Rodrigo Cipriani Foresio, general manager per l'Europa di Tmall Business Development. "La collaborazione di Alibaba con Campari è un'ulteriore conferma della fase positiva per i produttori italiani di vino e liquori in Cina, dove la quota di mercato dei nostri vini è aumentata al 7%. Questo ci indica che c'è ancora del lavoro da fare, ma allo stesso tempo le opportunità sono enormi".