CAMPARI VENDE I VINI CHâTEAU DE SANCERRE PER 20 MILIONI

12 giugno 2017- 13:33

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - Gruppo Campari ha siglato un accordo per la cessione dei vini francesi Château de Sancerre a Maison Ackerman, la divisione vinicola di Terrena, un’azienda con sede in Francia e operante in diversi ambiti dell’industria agricola. Il corrispettivo dell’operazione (Enterprise Value), si legge nella nota, è pari a 20,5 milioni di euro. Il business ceduto comprende i vini Sancerre, nonché degli immobili, i vigneti, gli impianti per la vinificazione e la produzione e il magazzino. Nell’anno fiscale che si è concluso il 31 dicembre 2016 la cantina Château de Sancerre ha registrato vendite nette pari a 3,5 milioni di euro.In forza della legislazione locale, la transazione, che ha ricevuto l’approvazione di Safer, l’organismo locale dedito allo sviluppo agricolo, è soggetta a un’autorizzazione amministrativa finale. La transazione sarà chiusa una volta ottenuta tale autorizzazione. La cantina Château de Sancerre possiede più di 55 ettari di vigneti e il suo portafoglio comprende vini altamente rinomati della valle della Loira in Francia. La cantina è stata fondata nel 1919 da Louis-Alexandre Marnier Lapostolle, l’ideatore del liquore Grand Marnier, ed era entrata a far parte del perimetro del Gruppo Campari nel contesto dell’acquisizione di Grand Marnier, completata nel giugno 2016."Con l’accordo per la vendita della cantina Sancerre, che segue le cessioni delle cantine vinicole in Italia e in Cile completate nell’ultimo anno, il gruppo Campari -commenta Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer-Gruppo Campari- esce completamente dal business dei vini fermi, in linea con la strategia volta a razionalizzare le attività non strategiche e aumentare il focus sul core business degli spirit. Dall'inizio del 2016 abbiamo ceduto attività non strategiche per un valore complessivo di circa 117 milioni di euro".