30 ottobre 2019- 20:50 Campari: vende 'Villa Les Cèdres' in Francia per 200 mln

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Il gruppo Davide Campari-Milano ha perfezionato oggi la cessione della proprietà immobiliare ‘Villa Les Cèdres’ nella località di Saint-Jean Cap-Ferrat in Francia. Il prezzo di vendita è pari a 200 milioni di euro, di cui Campari Group tratterrà 80 milioni in ottemperanza ai termini dell’offerta pubblica di acquisto per l’acquisizione di Société des Produits Marnier-Lapostolle ('Spml') dettagliati nel documento di offerta approvato dall’Autorité des marchés financiers con visto numero 16-173 del 13 maggio 2016 (la ‘Offerta Pubblica di Acquisto’). Lo rende noto il gruppo in un comunicato.Davide Campari-Milano comunica che il supplemento di prezzo che verrà pagato ai beneficiari, in ottemperanza ai termini dell’Offerta Pubblica di Acquisto, ammonta a 52.690.233,41 euro, oppure 619,89 eirp per diritto al supplemento di prezzo. La determinazione del suddetto supplemento di prezzo è stata verificata da una controparte esterna e approvata dal Comité de Pilotage, composto dai membri della famiglia Marnier-Lapostolle, al quale è stata affidata la vendita della ‘Villa Les Cèdres’.Aceis Corporate Trust, che agisce per conto di Davide Campari-Milano S.p.A., pagherà il 4 novembre 2019 l'importo del supplemento di prezzo ai detentori dei conti di custodia dei beneficiari (che hanno ceduto le loro azioni nel contesto dell'Offerta o dello squeeze out), che saranno incaricati di accreditare l’importo ai propri clienti. Caceis Corporate Trust tratterrà tutti i fondi non allocati e li metterà a disposizione dei beneficiari per un periodo di dieci anni a seguito della data di pagamento, dopodiché trasferirà tutti i fondi non allocati alla Caisse des Dépôts et Consignations che li custodirà per un periodo successivo di venti anni.