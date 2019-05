30 maggio 2019- 15:33 Campiello: insieme a Fondazione San Patrignano per i ragazzi della comunità

Venezia, 30 mag. (AdnKronos) - La Fondazione Il Campiello e la Fondazione San Patrignano hanno presentato oggi “Il Campiello per San Patrignano”, un’iniziativa che coinvolge i giovani di San Patrignano nell’ambito della scrittura e che nasce dalla volontà di creare un progetto condiviso per diffondere - tramite il Premio Campiello - i valori che vengono coltivati nella Comunità. La proposta si rivolge ai ragazzi ospiti di San Patrignano per la scrittura di un racconto a tema libero che verrà valutato dalla Giuria del Campiello Giovani; il riconoscimento verrà consegnato in occasione della cerimonia finale al Gran Teatro La Fenice di Venezia.L’iniziativa è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa a Villa Condulmer di Mogliano Veneto con Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, Letizia Moratti, Presidente E4 IMPACT e Co-Fondatrice della Fondazione San Patrignano, Piero Prenna, Presidente della Comunità San Patrignano, Matteo Zoppas, Presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, e Piero Luxardo, Presidente del Comitato di Gestione del Premio Campiello.