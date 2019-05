30 maggio 2019- 15:33 Campiello: insieme a Fondazione San Patrignano per i ragazzi della comunità (2)

(AdnKronos) - “Il Campiello per San Patrignano” si inserisce all’interno di una più ampia collaborazione tra la Fondazione Il Campiello e la Fondazione San Patrignano, nata per promuovere un nuovo dialogo tra la comunità di recupero e il concorso di narrativa italiana contemporanea promosso da Confindustria Veneto.San Patrignano è la comunità di recupero per tossicodipendenti più grande d'Europa: un'eccellenza italiana che ogni anno restituisce la vita a centinaia di ragazzi, attraverso percorsi educativi e riabilitativi. Si tratta di percorsi che prevedono anche iniziative artistiche e culturali, all’interno delle quali il Campiello organizzerà degli incontri per incentivare la lettura e la scrittura tra i ragazzi, anche con i finalisti di questa nuova edizione. San Patrignano diventerà infatti una tappa della tradizionale carovana letteraria estiva del Premio: giovedì 11 luglio la cinquina finalista della 57^ edizione del Premio Campiello – che verrà annunciata domani, venerdì 31 maggio, a Padova – sarà ospite a Coriano per dare avvio ufficialmente a questa nuova collaborazione.