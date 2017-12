CANALI: CHIUDE SITO CARATE, PRESENTATO PIANO AMMORTIZZAZIONE SOCIALE

11 dicembre 2017- 15:24

Milano, 11 dic. (AdnKronos) - Un servizio di outplacement per la ricollocazione a tempo indeterminato; un incentivo economico; la possibilità di ricollocamento parziale presso gli altri stabilimenti dell’azienda. Sono gli strumenti (di cui si fa carico integralmente l'azienda) contenuti nel piano aziendale di ammortizzazione sociale preannunciato da Canali nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo a seguito della chiusura dell’unità produttiva di Carate Brianza (Mb) sui 134 dipendenti interessati e sulle loro famiglie. A cinquanta giorni dal primo incontro con le organizzazioni sindacali nell’ambito dell’avviata procedura di riduzione del personale, si è tenuto il 6 dicembre scorso, a seguito della chiusura della prima fase sindacale e del mancato accordo tra la Canali e i sindacati, il primo incontro della fase amministrativa della medesima procedura, tenutosi presso l’Arifl - Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro – e volto a raggiungere un’intesa tra le parti. "Abbiamo potuto illustrare – dichiara Stefano Canali, Direttore Generale del gruppo - le linee del piano aziendale di ammortizzazione sociale preannunciato nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo. Come impresa familiare abbiamo sempre creduto in valori quali il rispetto e la tutela della dignità delle persone. Valori che fanno parte della nostra famiglia e della nostra azienda da sempre, sposati e sostenuti per più di 80 anni da tutte le generazioni che si sono susseguite. Valori che non ci fanno dimenticare il contributo fondamentale di tutti i nostri 1600 collaboratori nel mondo, di cui 1300 in Italia, il cuore pulsante della nostra realtà produttiva interamente basata in Italia ed imperniata sulla qualità artigianale”.