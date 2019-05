25 maggio 2019- 16:11 Cannabis: Bagnasco (Fi), 'grave promuovere sballo con paravento cultura'

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - “Esprimo apprezzamento per la scelta di Marina Berlusconi di rinunciare a facili guadagni per non venir meno alla sua etica. La Mondadori infatti non distribuirà libri omaggiando cannabis, anche se è legale. Promuovere lo 'sballo', attraverso il paravento della cultura, è un fatto grave". Lo afferma Roberto Bagnasco, deputato di Fi."Le normative attuali promosse dal Pd ed accettate dai 5stelle, devono essere cambiate con coraggio e chiarezza d’intenzioni. Mi auguro -aggiunge- che si vada oltre alle scelte personali, per quanti importanti, come quella di Marina Berlusconi, e che prevalga il buonsenso annunciato dal governo, per ora solo attraverso le parole del ministro Salvini. Alle parole però devono seguire i fatti. A tutti i livelli interverrò per contribuire a cambiare in maniera sostanziale le normative di legge che pregiudicano il futuro della nostra gioventù”.