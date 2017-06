CANNABIS: GASPARRI, TUTTA LA DROGA FA MALE

25 giugno 2017- 15:57

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "L'uomo, attore di fiction, che nel salernitano ha investito e ucciso una donna, è risultato positivo si cannabinoidi e agli oppiacei. Sembra poi che avesse la patente sospesa perché trovato già in passato alla guida sotto l'effetto degli stupefacenti. Segnaliamo questo caso, solo l'ultimo di una lunga serie, a tutti coloro che ancora insistono con la legalizzazione della cannabis. La droga fa male, tutta". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. "Non c'è distinzione -aggiunge- tra leggere e pesanti. Chi entra nel tunnel degli stupefacenti difficilmente ne esce e il più delle volte finisce nel far male a sè e agli altri. La droga è morte. Aprano bene gli occhi soprattutto certi magistrati alla Roberti che diffondono tesi sbagliate e false. Legalizzare la cannabis non serve a combattere la malavita perché i maggiori profitti li traggono da altre sostanze sintetiche. Senza considerare che i maggiori consumatori sono purtroppo minorenni comunque esclusi dagli effetti di una legge scellerata che il partito di 'Repubblica' con l'avallo di procuratori incompetenti in materia vorrebbe approvare".