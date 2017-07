CANNABIS: IN PIAZZA MONTECITORIO CORSO AUTOCOLTIVAZIONE DEI RADICALI

18 luglio 2017- 10:16

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - Oggi alle 10.30, in piazza Montecitorio, mentre le commissioni parlamentari dovranno decidere se mandare in Aula l'intero ddl cannabis legale o solo la parte relativa alla terapeutica, Radicali italiani terranno una 'lezione' di autocoltivazione di cannabis. Un'iniziativa, spiega un comunicato, "per esercitare pressione sul Parlamento e scongiurare compromessi al ribasso". Saranno presenti, tra gli altri, il segretario di Radicali italiani, Riccardo Magi, la presidente Antonella Soldo, e Luca Marola, autore del primo manuale di autocoltivazione.