23 maggio 2019- 17:34 Cannabis: Mollicone (Fdi), 'M5S peggio di sinistra e centri sociali'

Roma, 23 mag. (AdnKronos) - "Siamo al flash mob organizzato da Fratelli d'Italia con i colleghi Lollobrigida e Bellucci e il consigliere regionale del Lazio Colosimo per rimarcare ancora una volta la nostra contrarietà a qualsiasi forma di liberalizzazione e legalizzazione delle droghe, leggere o pesanti che siano. Il M5S, che vuole legalizzare il commercio di cannabis, si dimostra ancora una volta peggiore della sinistra dei centri sociali". Lo afferma Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, in occasione del flash mob "Droga spacciata per cultura" organizzato da Fdi."Auspichiamo -aggiunge- che il disegno di legge dei grillini incardinato al Senato non passi mai: in caso contrario, riterremo la Lega complice".