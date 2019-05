30 maggio 2019- 20:56 Cannabis: Rampelli, 'grande vittoria morale e politica di Fdi'

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Grande vittoria morale e politica di Fratelli d’Italia che ha depositato la pdl Bellucci per vietare la vendita della cannabis già all'inizio di questa legislatura. Purtroppo l'esecutivo ci rispose che questo tema non era nell'accordo di governo. Ci ha pensato la magistratura a chiarire l'illegalità di questo commercio". Lo afferma Fabio Rampelli, deputato Fdi e vicepresidente della Camera. "Spiace sottolineare -aggiunge- che siano state spese risorse dello Stato, il lavoro della magistratura, per arrivare a una decisione che era di solare evidenza. Il vicepremier ne tenga conto".