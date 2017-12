CANTIERISTICA: CANTIERE VITTORIA VARA RIMORCHIATORE PER AUTORITà PORTUALE ALGERINA

12 dicembre 2017- 16:21

Rovigo, 12 dic. (AdnKronos) - Il Cantiere Navale Vittoria segna il ritorno sul mercato nazionale ed internazionale dei rimorchiatori portuali e d’altura con il varo tecnico dell’unità C869 progettata e realizzata per l’autorità portuale di Skikda, Algeria.Nei giorni scorsi, nello stabilimento di Adria, la società polesana, specializzata nella progettazione e costruzione di unità navali militari, paramilitari e commerciali, ha varato sul Canal Bianco l’imbarcazione destinata a svolgere funzioni di rimorchio e escort per terzi sulle coste e nei porti dello stato nordafricano. Alla cerimonia hanno partecipato Luigi Duò, Presidente del Cantiere Navale Vittoria, una rappresentanza dell’Autorità Portuale di Skikda e le maestranze del Cantiere. Al varo tecnico seguirà l’ultimazione della costruzione, le prove in mare e la consegna dell’unità prevista per la primavera del 2018. “La capacità di mantenere alta la qualità dei nostri prodotti e di innovare - afferma Luigi Duò, presidente del Cantiere Navale Vittoria - frutto degli investimenti in Ricerca e Sviluppo, ci ha permesso di tornare nell’importante mercato dei rimorchiatori. Con il varo di questa unità vogliamo candidarci a diventare un operatore di riferimento anche per questo settore”.