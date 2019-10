19 ottobre 2019- 12:00 **Caos Procure: Caiazza, 'c'è un problema di assetto dell'ordinamento giudiziario' **

Taormina (Messina), 19 ott. (Adnkronos) - "La magistratura italiana sta attraversando un periodo molto complicato, rispetto al quale noi abbiamo sempre avuto un approccio molto rispettoso, nel senso che non ci siamo messi a speculare, ma abbiamo voluto dire alla magistratura italiana: 'Non vi illudete che la crisi si possa superare con un generico richiamo alla eticità della professione'. Qui c'è un problema di sistema, cioè di assetto dell'ordinamento giudiziario". E' quanto dice all'Adnkronos il Presidente dell'Unione delle Camere penali, Gian Domenico Caiazza, a margine del congresso straordinario in corso a Taormina (Messina). magistratura dalla politica", aggiunge.