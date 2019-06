10 giugno 2019- 15:24 Caos Procure: ex Procuratore Agueci, 'Che ipocrisia, da sempre politica condiziona nomine' (2)

(AdnKronos) - E continua: "La magistratura avrebbe potuto, negli anni, mantenere un discorso di indipendenza reale adottando criteri oggettivi, facendo prevalere l'oggettiva qualità rispetto all'opportunità politica. Cosa che è stata fatta in casi rari". "In 40 anni - spiega l'ex Procuratore aggiunto di Palermo - ho sempre visto accordi che hanno sempre comportato contropartite". E ci tiene a sottolineare il "gesto molto importante" del Presidente dell'Anm Pasquale Grasso che "si è dimesso dalla sua corrente, è stato un gesto di rottura. Di gesti di rottura c'è bisogno". E sulla indagine che vede coinvolto il magistrato Luca Palamara dice: "Stavolta si è esagerato, ma soprattutto grazie a questa indagine oculata un certo 'mercato' è venuto fuori in modo plateale. Ho visto tanta gente scandalizzarsi, ma a mio avviso può scandalizzarsi solo chi è estraneo queste vicende, o i peones che non potevano immaginare. Ma chi sta dentro non può scandalizzarsi di questo meccanismo". Ma il risultato di questa faccenda "è che si rischia di screditare l'autorevolezza della magistratura".