10 giugno 2019- 15:24 Caos Procure: ex Procuratore Agueci, 'Che ipocrisia, da sempre politica condiziona nomine' (4)

(AdnKronos) - E infine, Agueci, ricorda un aneddoto: "Per combattere l'anzianità si è sempre ricordato il caso Meli-Falcone, dire che si mortificò la professionalità di Falcone è una mistificazione, perché siccome allora non si voleva Falcone si cercò un candidato più anziano". Ma come finirà questa vicenda? "Alla fine cercherà di ricomporsi, seguendo le mailing list. I più giovani dicono che dobbiamo cambiare tutto. Io, comunque, mi auguro che non passi qualche separazione delle carriere".