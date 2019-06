15 giugno 2019- 18:04 Caos Procure: Fratoianni, 'richiamo a garantismo di alcuni Pd è furbata pelosa' (2)

(AdnKronos) - “In questa vicenda, pertanto, il giudizio è tutto politico e -prosegue Fratoianni- la politica è obbligata a prendere posizione: a che titolo un deputato della Repubblica, ex ministro, uomo di potere, intrattiene rapporti con magistrati, per stabilire gli equilibri in seno al Consiglio Superiore della Magistratura? A che titolo la politica si interessa delle nomine all’interno delle procure italiane? E’ normale che la politica intervenga in maniera così pesante e scomposta su un potere che dovrebbe essere autonomo e separato da quello legislativo?". " E’ normale che un politico, già indagato da una Procura dello Stato, intervenga per influenzare e stabilire sostituzioni e nomine in quella stessa Procura? E’ lecito anche soltanto incontrarsi per 'esprimere opinioni' in un contesto di quel tipo, nottetempo, come se si trattasse di una scampagnata o di una cena fra amici? La risposta a tutte queste domande è no. Nella maniera più assoluta". “Ora servono parole e atti netti perché questa è una faccenda che chiama in causa la credibilità delle nostre istituzioni, perché entra nel cuore pulsante del rapporto di fiducia fra Stato e cittadini, e cioè l’organizzazione della giustizia. Ogni silenzio, ogni difesa d’ufficio, ogni professione di presunto garantismo non fa altro che alimentare la sfiducia e terremotare i fragili equilibri del nostro Paese. Lo dico in particolar modo agli esponenti del Pd e al suo segretario. Perché se in questa vicenda esiste una ragione di Stato, la si trova proprio nella difesa delle autonomie e dell’indipendenza dei poteri definite dal dettato costituzionale. E di fronte a questa, non c’è ragione di partito che tenga”.