4 luglio 2019- 21:43 Caos procure: Gasparri, tardi dimissioni Fuzio, commissione inchiesta su Roma

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - “Fuzio si è dimesso con due giorni di ritardo. La sua condotta causa un ulteriore discredito per la magistratura, come del resto quella di Palamara. Avrebbe dovuto lasciare il suo incarico appena sono uscite quelle notizie. Lo ha mantenuto ancora, inopportunamente, per due giorni. Ora andiamo avanti. Serve una commissione d’inchiesta sulla Procura di Roma". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.