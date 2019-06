4 giugno 2019- 18:55 **Caos procure: i timori e gli appelli di Mattarella nelle parole di Ermini**

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "non ha mai fatto mancare la sua guida illuminata attraverso l'interlocuzione con il vicepresidente''. Lo ha affermato lo stesso David Ermini nel corso del suo intervento al plenum straordinario del Csm svoltosi oggi pomeriggio. Parole concordate tra il Capo dello Stato e il suo vice a palazzo dei Marescialli, frutto per l'appunto dei contatti continui intercorsi in questi giorni e che manifestano i timori e le esortazioni di Mattarella, rispetto ad una vicenda assai complessa e delicata, che sta seguendo naturalmente con molta attenzione.