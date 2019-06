6 giugno 2019- 17:18 Caos procure: Ingroia, 'da anni denuncio condizionamento politica su carriere toghe'

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Sono sorpreso della sorpresa. E' da anni che alcune voci isolate, fra cui la mia, denunciano il crescente condizionamento della politica sulle carriere dei magistrati e dell'influenza nefasta del correntismo che ha cancellato la prevalenza di ogni forma di merito ed anzianità per premiare gli omologati e punire i “ribelli” al sistema". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex pm Antonio Ingroia parlando delle polemiche che hanno coinvolto il Csmìm. "Le vicende di De Magistris, Di Matteo e la mia ne sono chiara dimostrazione, da una parte, e sarebbero numerosi i casi che si potrebbero citare – dall'altra - di Capi di prestigiosi Uffici giudiziari distrettuali e nazionali che da tale correntismo sono stati beneficiati per la loro carriera ed oggi si stracciano le vesti", denuncia."E, quindi, mi sorprendo dell'apparente stupore e dello scagliarsi contro il “capro espiatorio” di turno, Palamara in questo caso, che fino a qualche anno fa, quando – ad esempio – a capo dell'Anm non ha mai sollevato un dito a difesa dei pm della “Trattativa” quotidianamente attaccati e diffamati da ogni parte politica, era considerato magistrato “equilibrato” e con “grande senso delle istituzioni” al contrario di quei Pm, all'epoca da me coordinati", spiega Ingroia.