5 giugno 2019- 19:57 Caos procure: Lotti, 'non ho commesso nessun reato'

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - “Sui giornali e nei tg il mio nome è stato tirato in ballo, sempre a sproposito, nonostante io non abbia commesso nessun reato. Pare che incontrarmi o cenare con me sia diventato il peggiore dei reati: se così fosse in molti dovrebbero dimettersi, magistrati e non. Detto questo, io per ora ho scelto di non commentare. Lo farò sicuramente a tempo debito. E alla fine di questa storia - statene certi - chiederò a tutti (nessuno escluso) di rispondere delle accuse infondate e infamanti contro di me”. Lo afferma il deputato del Pd, Luca Lotti.