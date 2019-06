10 giugno 2019- 11:24 Caos procure: Pd, da Zingaretti nè incontri con Ferri nè richieste dimissioni

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "In merito a notizie stampa riguardanti il Pd e l'onorevole Ferri", l'Ufficio stampa del partito, in un comunicato, precisa che "il segretario Zingaretti, in relazione alle vicende del Csm, non ha mai incontrato o parlato con il deputato Ferri, nè tantomeno avanzato richieste di dimissioni dalla commissione parlamentare di cui è membro".