CAPODANNO: A JESOLO DUE FESTE PROMOSSE DAL COMUNE

13 dicembre 2017- 16:37

Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - Sono due le iniziative in programma per festeggiare il Capodanno a Jesolo e che vedono la partecipazione dell’Amministrazione comunale. Il primo, “Jesolo Capodanno” previsto per la sera di domenica 31 dicembre, si svolgerà nella cornice di piazza Aurora, nel Lido di Jesolo ed è organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la locale Pro Loco. A partire dalle 22.00 ci sarà intrattenimento con Dj fino alle ore 23.00 quando sul palco allestito nella piazza si esibiranno i “Baccoxbacco” suonando cover di brani degli anni 60/70/80/90. Allo scoccare della mezzanotte ci sarà il brindisi per il nuovo anno alla presenza del sindaco della città, Valerio Zoggia e lo spettacolo pirotecnico. I festeggiamenti proseguiranno ancora, sempre con la musica dei Baccoxbacco fino alle 1.30.Il secondo evento, “Il Capodanno 2018 a Jesolo” organizzato dall’amministrazione comunale di Jesolo in collaborazione con la discoteca “Il Muretto”, si svolgerà sempre la sera del 31 dicembre, presso il Pala Arrex di Jesolo alle spalle di piazza Brescia.