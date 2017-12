CAPODANNO: A JESOLO DUE FESTE PROMOSSE DAL COMUNE (2)

(AdnKronos) - Una festa giovane, che a partire dalle 22 vedrà la presenza dei Dj di Radio Stereocittà, leader nella musica dance. In programma lo Show 9.0 con Max Reba, la Sfida di Arena 90 contro 2000 con Fuxi e Jody, l'energia di Tanta Roba con Dj Simo, City of Angels con Graziano Diesis.A partire dalle 2.30 la festa si sposterà nei locali della discoteca il Muretto per proseguire fino alle 7.00 del mattino con con i grandi resident Dj: Albert Marzinotto, Andy J, Giuliano Veronese, Lele Sacchi, Gianluca Marcati, Paolo Cecchetto, Michael Salamon.