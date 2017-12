CAPODANNO: A VENEZIA NOTTE DI COLORI ILLUMINA ARRIVO NUOVO ANNO A SAN MARCO

13 dicembre 2017- 17:00

Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - Allo scoccare della mezzanotte Venezia accoglie il nuovo anno con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il Bacino di San Marco. Un arcobaleno di colori si specchierà sulla laguna regalando uno scenario emozionante e suggestivo per la notte più attesa dell’anno. A firmare lo spettacolo pirotecnico, promosso da Vela per conto dell’Amministrazione Comunale di Venezia, sarà la storica ditta di Arquà Polesine, Martarello Group, che dal 1921 illumina eventi pubblici e privati di grande prestig e che quest’anno è risultata vincitrice ad una importante competizione internazionale, la Da Nang International Fireworks Competition. Martarello porta a Venezia la sua secolare esperienza nel campo dei fuochi d’artificio adattando lo spettacolo al delicato ambiente lagunare: una sinfonia di colori caldi scalderà il cuore di cittadini e visitatori che hanno scelto di trascorrere a Venezia una notte magica. La visuale migliore per godere dello spettacolo è quella di Riva degli Schiavoni, Riva Ca' di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri. Il costo complessivo dell'evento veneziano è intorno ai 75 mila euro. I festeggiamenti per il nuovo anno proseguono poi lunedì 1 gennaio dalle ore 11.15, con la XXXIV edizione degli “Auguri di Capodanno sulla spiaggia del Lido di Venezia”. Organizzata dalla Municipalità con il Gruppo Amatoriale Ibernisti e con il supporto dell'Associazione Nucleo Protezione Civile, la manifestazione si svolge alla spiaggia del Blue Moon al Lido.