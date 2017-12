CAPODANNO: CONCERTO IN PIAZZA A PALERMO, VARCHI E METAL DETECTOR

29 dicembre 2017- 21:05

Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - Varchi presidiati, controlli con i metal detector, dissuasori in cemento e una lunga lista di oggetti vietati. Palermo si prepara al suo Capodanno in piazza all'insegna della sicurezza e delle misure antiterrorismo. In occasione del concerto che dirà addio al 2017 e saluterà il nuovo nelle piazze Ruggero Settimo e Castelnuovo saranno intensificati i controlli. Quattro i varchi che consentiranno l'accesso all'area a un numero massimo di 7.500 spettatori. In via Isidoro La Lumia, in via Gaetano Daita, in via Ruggero Settimo e in via Libertà transenne antipanico non scavalcabili saranno presidiate da stewards e forze dell'ordine dotati di contapersone e metal detector, che effettueranno controlli a zaini e borse. Sarà istituita, inoltre, un’uscita di sicurezza in via Filippo Turati.Blocchi in cemento (individuabili da segnali lampeggianti) eviteranno il transito di veicoli non autorizzati sulle principali vie che conducono alle piazze Ruggero Settimo e Castelnuovo. Dopo ambulanze medicalizzate e di base, posti medici attrezzati e squadre di soccorritori garantiranno l'assistenza sanitaria. Per tutta la durata dell’evento, nelle vie prossime all’area del concerto, sarà vietata la vendita di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro. Lunga la lista degli oggetti vietati: dalle valigie e dalle bombolette spray alle trombette da stadio, dalle aste per i selfie e dagli ombrelli muniti di punta agli strumenti musicali. Banditi oltre ad armi, materiale esplosivo, fumogeni e catene, anche i puntatori laser e i droni.