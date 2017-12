CAPODANNO: CONFESERCENTI, VERSO TUTTO ESAURITO, PRENOTATO 87% CAMERE ONLINE (2)

30 dicembre 2017- 09:22

(AdnKronos) - "Un successo del nostro comparto turistico, responsabile indirettamente di oltre il 10% del Pil italiano, che però - evidenzia Messina - continua a soffrire i problemi di sempre: una pressione fiscale troppo elevata sulle imprese e sui turisti; un abusivismo ormai fuori controllo e la mancanza di collegamenti logistici efficaci, in particolare verso i Paesi extraeuropei, che rappresentano il futuro della domanda. In questi ultimi due anni il turismo ha dimostrato di essere un settore su cui puntare, un volano insostituibile per la ripresa del paese: l’auspicio è che l’attenzione alle imprese del comparto diventi un elemento centrale nell’agenda economica del prossimo Governo”. Per il weekend di fine d’anno La tendenza positiva della domanda turistica è attesa in quasi tutte le aree del paese, anche se è la montagna a farla da padrone: il meteo, e la riapertura anticipata di tanti impianti sciistici, hanno dato una spinta al turismo straniero e domestico verso le nostre località montane, che registrano con un tasso di occupazione delle camere disponibili online intorno al 94%. Dati importanti anche per le località lacuali, con percentuali di occupazione per il fine settimana intorno al 92%, cosi come per le città d’arte, già prenotate per l’88% della disponibilità.