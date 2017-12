CAPODANNO: CONFESERCENTI, VERSO TUTTO ESAURITO, PRENOTATO 87% CAMERE ONLINE (4)

30 dicembre 2017- 09:22

(AdnKronos) - La domanda turistica è in crescita in tutte le aree geografiche, con percentuali più elevate per il Nord Ovest (+2,7%) e per il Sud/Isole (+2,8%); più contenute le stime per le regioni del Nord Est e del Centro Italia, anche se comunque in progresso di circa due punti percentuali. Le performance migliori sono state segnalate dagli imprenditori ricettivi delle città e dei centri d’arte (+2,5% e un incremento degli stranieri del +2,9%) e campagna/collina (+2,3%, con una crescita attesa degli stranieri pari al +4,2%). Ma se l’appeal delle nostre città d’arte è ormai un fatto scontato, il meteo ‘da neve’ dà una mano anche alle località montane, per le quali si stima un aumento dei flussi del +2,2%. Valori di crescita sono segnalati anche per le località di mare (+2%) e dei laghi (+1,6%). Fortemente dinamico anche il mercato delle aree classificate ad “altro interesse” (+2,6%), mentre valori di stabilità sono attesi per l’offerta termale (+0,1%).