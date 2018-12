31 dicembre 2018- 10:25 Capodanno: in Lombardia 7mila imprese al lavoro per i festeggiamenti

Milano, 31 dic. (AdnKronos) - Sono 7mila, in Lombardia, le imprese al lavoro nei settori legati al Capodanno. E' quanto emerge da una analisi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati Aida - Bureau van Dijk, secondo la quale oltre 2mila imprese di q eusta 'categoria' sono concentrate a Milano. In tutto, le imprese dei settori legati al Capodanno in Lombardia sono 6.963, in crescita dell'1,5% in un anno; 22.678 gli addetti, che segnano una crescita del 10,4% rispetto al 2017. Particolarmente attivo è il settore della ristorazione, con 5.632 imprese, concentrate soprattutto a Milano (1.833). Ci sono poi 411 tra discoteche, sale da ballo e night-club, 14 imprese operanti nella produzione di vino spumante, con il primato detenuto da Brescia che da sola ospita il 57% del totale delle attive e 454 imprese legate alla coltivazione di legumi e frutti di bosco e frutti in guscio. Lodi segna l’incremento percentuale più significativo nel numero di imprese rispetto al 2017 (+4,1%).