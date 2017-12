CAPODANNO: MESTRE, LUISA CORNA PER LA NOTTE DI SAN SILVESTRO IN PIAZZA FERRETTO (2)

13 dicembre 2017- 16:40

(AdnKronos) - Le Deva sono un gruppo di artiste tutto al femminile composto da Laura Bono, Verdiana, Roberta e Greta, legate da amicizia e stima. Ognuna di loro ha un percorso artistico personale importante. Quattro musiciste seguite ed amate dal proprio pubblico a cui si rivolgono per far arrivare il loro messaggio di libertà e amore. La serata continuerà sino alle ore 2 circa con una coda musicale curata dal Dj Andy Mancuso. “Ancora una volta- sottolinea Piero Rosa Salva, Amministratore Unico di Vela Spa - l’Amministrazione Comunale, per nostro tramite, ha messo a punto un programma di iniziative musicali e di intrattenimento per i cittadini e i visitatori che hanno scelto di trascorrere il Capodanno nella nostra città, in allegria e sicurezza, contribuendo a rendere la notte di fine anno un momento di serenità e di buon auspicio per l’anno nuovo”. Il budget complessivo per tutte le manifestazioni mestrine è intorno ai 75 mila euro.