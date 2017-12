CAPODANNO: MILANO, METAL DETECTOR IN PIAZZA DUOMO PER CONCERTO (2)

28 dicembre 2017- 16:58

(AdnKronos) - Per questo, il prefetto emanerà inoltre un’apposita ordinanza di divieto di trasporto di armi, munizioni e esplosivi, e di divieto di riprese cinematografiche che "comportino l’utilizzo di armi ad uso scenico ed equipaggiamenti simili a quelli delle forze dell’ordine e delle forze armate". Sarà previsto un corridoio all’interno della piazza per le eventuali emergenze ed interventi di soccorso. La fermata Duomo della Metro sarà chiusa a partire dalle ore 17, così come saranno chiuse le rampe di scale che si affacciano sulla piazza e inibita la sosta dei taxi.