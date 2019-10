16 ottobre 2019- 16:37 Caporalato: Bellanova, 'no filiere sporche ma singole imprese fuori regola'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Non esistono filiere sporche. Esistono i comportamenti penalmente rilevanti delle singole imprese, che dobbiamo perseguire. Per questo investiremo sulla semplificazione amministrativa, su collegamento e condivisione dei dati tra diverse istituzioni, sui contratti di filiera e nelle politiche di filiera, per una più equa distribuzione del valore. E in questo l'alleanza con i consumatori è essenziale". Così la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova al Tavolo interistituzionale sul caporalato insediatosi nel pomeriggio di oggi.