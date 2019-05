29 maggio 2019- 11:38 Caporalato: Fai Cisl, 'emergenza in Sicilia, subito cabina regia per fermare schiavitù' (2)

(AdnKronos) - "Dietro a questo sistema di malaffare - sottolinea Manca - spesso ci sono vere e proprie organizzazioni criminali che, soprattutto in questo periodo, reclutano manodopera a bassissimo costo e senza il minimo rispetto delle regole né salariali né di sicurezza.Occorre ripartire dalla prevenzione e dai controlli perché altrimenti la normativa di settore resterà lettera morta". La Fai Cisl ha anche istituito un numero verde per raccogliere, in forma anonima, le denunce dei lavoratori vittime dei caporali: 800.199.100. "Attraverso questo canale d’ascolto, vogliamo entrare in contatto con le vittime del caporalato, sentendo le loro storie e sostenendoli nelle denunce - conclude il segretario del sindacato siciliano - Questi lavoratori vanno tutelati e supportati per uscire fuori da un incubo di sfruttamento e miseria".